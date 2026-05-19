Porto di Brindisi Mastro rilancia | Lo stiamo ricostruendo Container e nuovi ormeggi per il futuro
Il porto di Brindisi sta attraversando una fase di lavori e miglioramenti strutturali. Sono stati avviati interventi per la ricostruzione di alcune aree e l’installazione di nuove infrastrutture, tra cui container e ormeggi. Queste operazioni sono finalizzate a potenziare le capacità di attracco e di movimentazione delle merci. I lavori sono in corso e si protrarranno nei prossimi anni, con l’obiettivo di aggiornare le strutture portuali alle esigenze attuali e future.
BRINDISI – Un porto “in piena trasformazione”, destinato a cambiare volto nei prossimi anni grazie a nuove infrastrutture e investimenti strategici. A margine della conferenza stampa svoltasi lunedì 18 maggio nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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