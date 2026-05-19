Porto di Brindisi Mastro rilancia | Lo stiamo ricostruendo Container e nuovi ormeggi per il futuro

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il porto di Brindisi sta attraversando una fase di lavori e miglioramenti strutturali. Sono stati avviati interventi per la ricostruzione di alcune aree e l’installazione di nuove infrastrutture, tra cui container e ormeggi. Queste operazioni sono finalizzate a potenziare le capacità di attracco e di movimentazione delle merci. I lavori sono in corso e si protrarranno nei prossimi anni, con l’obiettivo di aggiornare le strutture portuali alle esigenze attuali e future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI – Un porto “in piena trasformazione”, destinato a cambiare volto nei prossimi anni grazie a nuove infrastrutture e investimenti strategici. A margine della conferenza stampa svoltasi lunedì 18 maggio nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ormeggi sul lungomare, Mastro: “La Brindisi-Corfù potrà svolgersi regolarmente”BRINDISI – La questione degli ormeggi sul lungomare Regina Margherita torna al centro del dibattito politico e amministrativo cittadino.

Porto, Di Donna e Luperti contro il presidente Mastro: "Ignora Brindisi"BRINDISI - Due esponenti della maggioranza brindisina si scagliano contro il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico...

porto di brindisi porto di brindisi mastroPorto di Brindisi, restaurato il Faro Rosso delle Pedagne: conclusi i lavori di recupero dello storico simbolo sul mareBRINDISI – Il Faro Rosso delle isole Pedagne torna a nuova vita. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha concluso gli interventi di ristrutturazione e recupero del complesso s ... brindisisera.it

porto di brindisi porto di brindisi mastroFaro dell’Isola Traversa restaurato: Brindisi recupera un simbolo del portoConclusi i lavori sul Faro dell’Isola Traversa: restauro da 600mila euro sulle isole Pedagne nel porto di Brindisi. pugliapress.org

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web