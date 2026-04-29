Porto Di Donna e Luperti contro il presidente Mastro | Ignora Brindisi
Due rappresentanti della maggioranza a Brindisi hanno criticato pubblicamente il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, accusandolo di non prestare attenzione alla città. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta a quanto percepito come una mancanza di coinvolgimento da parte dell’ente nei confronti di Brindisi. La polemica si inserisce nel contesto di tensioni istituzionali legate alla gestione portuale locale.
BRINDISI - Due esponenti della maggioranza brindisina si scagliano contro il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Adspmam) Francesco Mastro, che “continua ad ignorare la città di Brindisi. Adesso ci rivolgeremo al ministro”, affermano in una nota Nicola Di.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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