Pordenone Fc playoff in un palcoscenico d' eccellenza | giocherà al Picco di La Spezia

Il Pordenone Fc affronta i playoff in un impianto di alto livello, giocando al Picco di La Spezia. Dopo la sconfitta subita a Monfalcone, la squadra prosegue la sua corsa con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie D. La partita rappresenta un’occasione importante per il club di mettersi alla prova in un contesto di livello superiore. I tifosi attendono con interesse l’esito di questa sfida, che potrebbe segnare un passo decisivo nel percorso stagionale.

Dopo la delusione di Monfalcone, prosegue il cammino del Pordenone Fc nella ricerca della promozione in Serie D. La squadra neroverde, avendo perso lo spareggio con il Lavarian-Mortean è diventata seconda in classifica e accede quindi ai playoff nazionali. Ci sono due turni da giocare e gli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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