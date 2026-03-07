Il Monza va a picco al Picco | rimontona Spezia 4-2 L' Avellino vince nel recupero Bene anche l' Entella

Il Monza subisce una sconfitta allo stadio Picco, con lo Spezia che rimonta e vince 4-2. L'Avellino ottiene una vittoria nel recupero, mentre l'Entella si conferma in buona forma con una prestazione positiva. Lo Spezia supera la capolista grazie a un’espulsione che cambia gli equilibri e ribalta lo svantaggio iniziale di 0-2.

Lo Spezia fa l’impresa al Picco. La squadra di Donadoni – penultima prima dell’inizio della 29ª giornata - supera il Monza capolista. I padroni di casa ribaltano il risultato: da 0-2 a 4-2. Gli uomini di Bianco passano con Petagna e Cutrone, prima dell’intervallo Artistico e Aurelio pareggiano i conti. Ma al 32’ Carboni commette un’ingenuità rimediando il secondo giallo per un fallo su Bandinelli. Nella ripresa la prima rete in campionato del centrocampista classe ’95 vale il 3-2. Al 93’, in pieno recupero, Artistico firma la doppietta e sale a quota 10 gol stagionali. I biancorossi si fermano dopo nove risultati utili consecutivi: erano imbattuti dal 10 gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spezia-Monza 4-2: incredibile rimonta contro la capolista al PiccoLa Spezia, 7 marzo 2026 – Grande vittoria contro la capolista Monza al Picco, dove lo Spezia va sotto 0-2, ma vince segnando pure un bel poker.

Spezia–Avellino: al “Picco” senza scuse per una sfida che pesaSfida di verità a La Spezia: biancoverdi chiamati a rispondere dopo la scossa Carrarese.

Spezia-Monza 4-2: incredibile rimonta contro la capolista al PiccoAquilotti sotto con Petagna e Cutrone, poi la ribaltano con Aurelio, Bandinelli e il bis di Artistico. Ospiti in 10 dopo mezzora ... lanazione.it

Spezia, Stilitano non sarà al Picco per il Monza. Seguirà la partita dagli Stati UnitiIl presidente dello Spezia Charlie Stillitano non sarà presente sulla tribuna del Picco per assistere alla sfida contro il Monza di sabato nonostante. tuttomercatoweb.com

Lo Spezia ribalta il Monza Doppietta decisiva per Artistico #SpeziaMonza #DAZN #DAZNBetClub #SerieBKT x.com

