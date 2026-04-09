Lavori sulla SP37 in Località Ponte San Cono di Buccino | intervento completato tra 10 giorni la riapertura

Sono stati conclusi i lavori sulla strada provinciale 37 in Località Ponte San Cono di Buccino. Le operazioni hanno incluso la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il rifacimento totale del manto stradale. Entro dieci giorni, è prevista la riapertura al traffico, dopo il termine delle fasi di messa in sicurezza e verifica finale.

Ultimati i complessi lavori di ripristino sulla SP37 in Località Ponte San Cono di Buccino. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il rifacimento completo del manto stradale. La strada sarà riaperta al traffico fra circa 10 giorni, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Linea Salerno–Reggio Calabria, il Comune di Buccino propone la fermata AV “Stazione delle Aree Interne” a Ponte San ConoDopo aver interloquito con altri amministratori del territorio, il Comune di Buccino ha proposto formalmente l’istituzione della fermata AV “Stazione... Lavori di asfaltatura sulla Sp37: strade chiuse, occhio agli orariAl via i lavori di asfaltatura lungo la Strada Provinciale 37 del Monte Tombio che sono iniziati oggi, martedì 24 marzo, e si concluderanno venerdì... Mobilità e sicurezza, terminati i lavori sulla SP37: riapertura imminente a Ponte San ConoUltimati gli interventi sulla SP37 a Buccino, Località Ponte San Cono. Ricostruito il muro di spalla e rifatto l'asfalto. Ecco quando riaprirà la strada. infocilento.it Viabilità: conclusi lavori su SP37 a Buccino, riapertura al traffico entro 10 giorniStampa Importante aggiornamento sul fronte della viabilità provinciale nel Salernitano. Sono stati completati gli interventi di ripristino lungo la SP37 in località Ponte San Cono, nel territorio di B ... salernonotizie.it