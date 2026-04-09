Fipili ponte mobile Livorno | ripristino totale entro fine aprile Nuove chiusure per gli ultimi lavori modifiche alla viabilità

Entro il 27 aprile 2026 si prevede il ripristino completo del ponte mobile levatoio Navicelli, che collega la superstrada Firenze-Pisa-Livorno al porto di Livorno. Nel frattempo, sono previste nuove chiusure per completare gli ultimi lavori di modifica alla viabilità. La struttura, che consente il passaggio tra le due aree, sarà soggetta a interventi di manutenzione e aggiornamento nelle prossime settimane.

LIVORNO – E’ previsto entro il 27 aprile 2026 il ripristino della piena funzionalità del ponte mobile levatoio Navicelli, che collega la superstrada Firenze-Pisa-Livorno al porto di Livorno. Lo sottolinea la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la Fi-Pi-Li, in un aggiornamento sugli interventi. Il 31 marzo sono stati avviati i lavori di rinnovo mediante nuova costruzione degli impianti meccanici e idraulici, si spiega in una nota, nel corso dei quali è emersa la necessità, riconoscibile solo con il ponte a terra, di sostituire il traverso di testata per una presenza eccessiva di corrosione, il cui ripristino in manutenzione... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fipili, ponte mobile Livorno: ripristino totale entro fine aprile. Nuove chiusure per gli ultimi lavori, modifiche alla viabilità Fipili, cede viadotto mobile Livorno: viabilità deviata sul ponte Mogadiscio. Ecco quando riapreLa Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario della Fipili e Avr, gestore della manutenzione, fanno sapere in serata attraverso una nota che... Fipili, ponte mobile crollato a Livorno: a lavoro tre grandi gru per ripristinare in fretta la viabilitàDurante il sollevamento, per un probabile cedimento strutturale di un pistone, il ponte è fuoriuscito dalle guide disallineandosi dalla carreggiata. Temi più discussi: Nuovo ponte sullo Scolmatore, l'Authority pisana rilancia: Opera condivisa, Giani si sieda al tavolo operativo; Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: la Port Authority lancia il progetto di un tavolo operativo; Viabilità, principali cantieri previsti sulle strade della Città Metropolitana di Firenze; Tamponamento a catena sulla Fi-Pi-Li. Fipili, ponte mobile Livorno: ripristino totale entro fine aprile. Nuove chiusure per gli ultimi lavori, modifiche alla viabilitàE' previsto entro il 27 aprile 2026 il ripristino della piena funzionalità del ponte mobile levatoio Navicelli, che collega la superstrada Firenze-Pisa-Livorno al porto di Livorno. Lo sottolinea la Ci ... firenzepost.it Ponte Mobile Levatoio Navicelli sulla FiPiLi: lavori urgenti di ripristino, risanamento e rinnovoAlla data odierna l’avanzamento dei lavori urgenti di ripristino, risanamento e miglioramento del Ponte Mobile Levatoio Navicelli sulla FiPiLi è in linea ... gonews.it In #FiPiLi, per traffico intenso, code in uscita a Lastra a Signa in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze #viabiliTOS #viabiliFI x.com Furto “green” a Vicopisano: coppia fermata sulla FiPiLi - facebook.com facebook