Fonderie Pisano Tar respinge ricorso | il plauso della Regione Campania

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano, confermando la validità del provvedimento di chiusura adottato dalla Regione Campania. La Regione ha diffuso un comunicato in cui si è detta soddisfatta della decisione, considerando il provvedimento legittimo e adeguato. La vicenda riguarda il procedimento amministrativo che ha portato alla chiusura dello stabilimento.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione Campania prende atto della decisione del TAR di respingere il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano, confermando la piena validità del provvedimento di chiusura. Si tratta di un passaggio fondamentale nella difesa della salute delle cittadine e dei cittadini e nella tutela dell’ambiente, in linea con i principi sanciti anche dal Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. “Oggi affermiamo con forza un principio non negoziabile: la salute pubblica viene prima di ogni interesse economico”, dichiara l’ Assessora Claudia Pecoraro. “È una decisione che segna un punto di svolta storico e restituisce fiducia alle comunità che per anni hanno chiesto ascolto, giustizia e rispetto”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano, Tar respinge ricorso: il plauso della Regione Campania Notizie correlate Tar Salerno respinge ricorso Fonderie Pisano: “Prima la salute dei cittadini”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – ha respinto l’istanza cautelare... Fonderie Pisano, il Tar respinge il ricorso dell'azienda: confermato lo stop dell'attivitàIl Tar di Salerno, ha respinto l'istanza cautelare presentata dalle Fonderie Pisano contro la Regione Campania e altri enti, confermando di fatto la... Contenuti di approfondimento Le Fonderie restano chiuse, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei PisanoLe Fonderie Pisano restano chiuse. Lo ha deciso il Tar di Salerno che, questa mattina, ha esaminato la richiesta di sospensiva, avanzata dai Pisano, dello stop allo stabilimento determianto ... ilmattino.it TAR Campania respinge ricorso Fonderie PisanoPrevale la tutela della salute e dell'ambiente Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania. La Regione Campania prende atto della decisione del TAR di respingere il ricorso pre ... expartibus.it