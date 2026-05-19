Ponte Baganza senza fondi l' opera rischia di restare a metà
Il progetto per il nuovo ponte sul torrente Baganza, parte della Pedemontana parmense, si trova in una situazione complessa. Mentre vengono destinati fondi ai tratti laterali della infrastruttura, manca ancora la copertura finanziaria per il tratto principale, il ponte stesso. La mancanza di risorse mette a rischio la realizzazione dell’opera, che potrebbe rimanere incompleta o in fase di stallo. La situazione appare critica e preoccupa gli enti coinvolti nella gestione e nello sviluppo dell’infrastruttura.
“La Pedemontana parmense è un’infrastruttura strategica che rischia di trasformarsi in un paradosso: si finanziano i tratti laterali mentre il cuore dell’opera – il nuovo ponte sul torrente Baganza – resta senza copertura finanziaria”. Così commenta il consigliere regionale Marco Mastacchi (Rete. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Nuovo ponte San Michele, sabato la protesta: “C’è chi rischia di restare senza casa”“Il progetto comporterebbe l’abbattimento di un quartiere residenziale in via Monastero dei Verghi o in via Vittorio Emanuele, a Calusco.
Ostia, caos a Capocotta: “La spiaggia naturista rischia di restare senza Oasi”Ostia, 23 aprile 2026 – Stagione a rischio per i naturisti di Roma che, dal 1999, per volontà dell’allora sindaco Francesco Rutelli, hanno una loro...