Ostia caos a Capocotta | La spiaggia naturista rischia di restare senza Oasi

Ostia, 23 aprile 2026 – La spiaggia di Capocotta, nota come area naturista dal 1999 su decisione dell’allora sindaco, sta vivendo momenti di tensione. Recenti eventi hanno generato scontri tra gruppi di visitatori e autorità, creando caos sulla spiaggia. La situazione mette a rischio la continuità dell’Oasi, l’unica area dedicata ai naturisti nella zona, e desta preoccupazione tra gli utenti abituali.

Ostia, 23 aprile 2026 – Stagione a rischio per i naturisti di Roma che, dal 1999, per volontà dell’allora sindaco Francesco Rutelli, hanno una loro area dedicata a Capocotta, sul litorale capitolino. E che oggi rischiano di perderla. L’anno scorso, spiega all’Adnkronos la presidente dell’Anoca, l’associazione naturista di Capocotta, Lorenza Spadini, “è uscita fuori l’esigenza di regolarizzare le concessioni e, quindi, di fare dei bandi. Questo è successo perché, in realtà, queste concessioni sono rimaste sempre un po’ ‘appese’ e non regolarizzate. Per questo, è stato fatto il bando nel 2025, che è stato vinto dai nostri gestori storici, che ci sono dal ’99, da quando Rutelli decretò che quella spiaggia, quei 200 metri, erano per i naturisti”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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