Nuovo ponte San Michele sabato la protesta | C’è chi rischia di restare senza casa

Sabato si terrà una protesta contro il nuovo ponte San Michele, con i manifestanti che denunciano il rischio di perdere la propria casa. Secondo quanto riferito, il progetto prevede l’abbattimento di un quartiere residenziale situato tra via Monastero dei Verghi e via Vittorio Emanuele a Calusco. La manifestazione coinvolge residenti e cittadini preoccupati per le possibili conseguenze di questa opera sulla loro abitazione.

“Il progetto comporterebbe l’abbattimento di un quartiere residenziale in via Monastero dei Verghi o in via Vittorio Emanuele, a Calusco. Ci sono persone che rischiano di ritrovarsi senza casa”. Le parole di Carla Rocca, membro del Partito Democratico di Bergamo ed ex sindaca di Solza, in merito alla realizzazione del nuovo ponte di San Michele, sollevano non poche riflessioni. Il viadotto che divide Calusco da Paderno d’Adda attraversando la gola dell’Adda, è da tempo al centro di discussioni e passaggi burocratici complessi, alimentando dubbi e tensioni tra le comunità coinvolte. Un tema che non solo suscita reazioni, ma che riguarda direttamente gran parte della popolazione dei comuni limitrofi al ponte: dal Meratese, sul versante di Lecco, fino all’Isola bergamasca.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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