Nella giornata del 19 marzo 2026, a Città di Castello, sono stati sequestrati numerosi reperti tra cui monete di diverse epoche, statuette votive e frammenti di vasellame. L'intervento riguarda scavi clandestini che avevano portato alla scoperta di questi oggetti, ora sotto sequestro da parte delle autorità. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine e gli esperti di archeologia.

Città di Castello (Pg), 19 marzo 2026 - Monete di varie epoche, numerosi frammenti di vasellame in terracotta, medaglie votive in metallo, fibule metalliche, utensili metallici di uso domestico, lucerne e statuette votive in metallo e in pietra in gran parte risalenti all’epoca romana e provenienti dall’area dell’Alta Valle del Tevere, sono stati sequestrati dai Carabinieri del nucleo tutela patrimonio durante una perquisizione in un’abitazione di Monte Santa Maria Tiberina. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine nell’ambito di un’indagine nei confronti di un residente, sospettato di aver raccolto e detenuto materiale archeologico di provenienza illecita e di aver svolto ricerche senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monete, statuette votive e reperti. Scatta il sequestro per scavi clandestini

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