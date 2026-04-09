Dagli scavi del re svedese all' esilio da Viterbo | i reperti dell' Acquarossa vittima del degrado di palazzo Donna Olimpia

Reperti archeologici dell’Acquarossa, originariamente conservati nel palazzo Donna Olimpia, sono stati trasferiti in un luogo sicuro lontano da Viterbo. Tra questi si trovano oggetti provenienti dagli scavi del re svedese, che sono stati esposti nel passato. La decisione è stata presa a causa del deterioramento e del degrado del palazzo, che minacciava la conservazione di questi materiali. Attualmente, i reperti sono sotto tutela in un’altra sede.