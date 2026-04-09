Dagli scavi del re svedese all' esilio da Viterbo | i reperti dell' Acquarossa vittima del degrado di palazzo Donna Olimpia
Reperti archeologici dell’Acquarossa, originariamente conservati nel palazzo Donna Olimpia, sono stati trasferiti in un luogo sicuro lontano da Viterbo. Tra questi si trovano oggetti provenienti dagli scavi del re svedese, che sono stati esposti nel passato. La decisione è stata presa a causa del deterioramento e del degrado del palazzo, che minacciava la conservazione di questi materiali. Attualmente, i reperti sono sotto tutela in un’altra sede.
Reperti archeologici dell’Acquarossa messi in sicurezza lontano da Viterbo: erano conservati nel palazzo Donna Olimpia. Dopo il cedimento di una parte del tetto, avvenuto solo poche settimane fa, La Sovrintendenza ha effettuato il sopralluogo per capire quanto il patrimonio archeologico fosse. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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