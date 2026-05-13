Giornata mondiale del gioco | Piazza Malatesta si trasforma in una grande ludoteca con RimininGioco

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Gioco, e Rimini risponde con un evento pensato per tutta la cittadinanza. Sabato 30 maggio piazza Malatesta si trasformerà in un'ampia ludoteca a cielo aperto con l'iniziativa RimininGioco – Giornata Mondiale del Gioco 2026.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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