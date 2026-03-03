Scala Villagrazia | il nuovo collegamento pedonale che rivoluziona il quartiere

È stato completato il nuovo collegamento pedonale tra piazza Villagrazia e via Tommaselli, noto come “Scala Villagrazia”. L’opera, attesa per diversi anni, ora permette di attraversare in modo più sicuro e diretto il quartiere palermitano. La realizzazione segna un passo importante per l’urbanistica locale, coinvolgendo le autorità e i tecnici incaricati dei lavori.

Un'opera attesa da anni prende finalmente forma a Villagrazia. Il progetto di collegamento pedonale tra piazza Villagrazia e via Tommaselli, ribattezzato "Scala Villagrazia", entra nella fase operativa, segnando un risultato storico per il quartiere palermitano. Nelle scorse settimane la Sbs Group srl, società di ingegneria con consolidata esperienza nel settore, ha effettuato rilievi topografici mediante l'utilizzo di droni e sistemi gps, propedeutici alla redazione del progetto definitivo. Da questa mattina e fino a venerdì 6 marzo sono in corso le indagini di carotaggio del sottosuolo, con perforazioni fino a circa 30 metri di profondità e fori di circa 10 centimetri di diametro.