Via libera dalla Regione al collegamento pedonale diretto tra la stazione Fontanarossa e l' aeroporto

La Regione ha approvato un nuovo collegamento pedonale tra la stazione di Fontanarossa e l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Si tratta di un percorso sopraelevato di circa 780 metri, dotato di tapis roulant in entrambe le direzioni, che permetterà ai passeggeri di muoversi facilmente tra i due punti. Il progetto mira a migliorare i collegamenti tra stazione e terminal aeroportuale.

"Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali" - ha detto il presidente Schifani Un percorso pedonale sopraelevato di circa 780 metri, dotato di tapis roulant in entrambi i sensi di marcia, per collegare la stazione ferroviaria di Fontanarossa ai terminal dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Il governo regionale ha dato il via libera a questa soluzione, indicata come la migliore nel corso del tavolo tecnico convocato lo scorso ottobre dall'assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, che permetterà di garantire un'integrazione intermodale, tra trasporto ferroviario e aereo, diretta, funzionale e sicura per i passeggeri.

Via libera ad un piano di investimenti da 340 milioni per l'aeroporto FontanarossaL'Ente Nazionale Aviazione Civile e Sac hanno firmato oggi il contratto di Programma valido per il periodo 2024-2027 con il quale viene regolata "la...

Più voli da aprile e un nuovo collegamento Aeroporto-Tua integrato con stazione, bus e filoviaUn collegamento più semplice, ma anche più efficiente e soprattutto coordinato con l’incremento dei voli che ci sarà ad aprile.

