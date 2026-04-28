Atletica 85 prosegue le stagione outdoor | nel weekend conquistati primati personali e qualifiche ai Campionati italiani

L’Atletica 85 Faenza ha continuato la sua attività outdoor nel fine settimana, con numerosi atleti impegnati in diverse competizioni. Durante le gare sono stati ottenuti nuovi primati personali e alcune qualifiche ai prossimi Campionati italiani. La stagione prosegue con un’intensa partecipazione che coinvolge tutto il gruppo, evidenziando l’impegno e la crescita degli atleti.

Prosegue la stagione outdoor dell'Atletica 85 Faenza che ha vissuto un altro intenso fine settimana di gare, nel segno della partecipazione e della crescita del gruppo. Tra Modena, Urbino, Castel Bolognese, Cesena e Sulmona, la società faentina ha raccolto record, primati personali e le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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