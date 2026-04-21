L' Atletica 85 Faenza si avvia alla stagione outdoor | nel fine settimana conquistati podi e primati personali

L’Atletica 85 Faenza ha iniziato la stagione outdoor con risultati positivi nel fine settimana, ottenendo podi e record personali. L’attività si sta intensificando, coinvolgendo atleti di varie categorie e portando a competizioni di rilievo. La squadra prosegue con impegno e concentrazione, puntando a migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare. La partecipazione cresce e i risultati arrivano anche grazie alla presenza di diversi giovani e atleti più esperti.

L'Atletica 85 Faenza continua a vivere un avvio di stagione outdoor sempre più intenso, con appuntamenti che stanno coinvolgendo un numero crescente di atleti di diverse categorie. Tra pista, lanci e settore giovanile, il fine settimana scorso ha confermato la vivacità del gruppo faentino che è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate L'Atletica 85 Faenza scalda i motori e si prepara alla stagione estiva con le prime prove outdoorLo scorso fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha proseguito gli appuntamenti in preparazione alla stagione outdoor. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Atletica 85 Faenza alle prese con le prime prove outdoor; Atletica 85 Faenza, un weekend molto positivo per tutto il gruppo; Atletica 85 Faenza, tra conferme e crescita: brillano Bedeschi e Minardi; Panathlon Faenza, incontro sulla rinascita del New Baseball e il suo progetto giovanile. L'Atletica 85 Faenza scalda i motori e si prepara alla stagione estiva con le prime prove outdoorLo scorso fine settimana gli atleti sono stati protagonisti in diverse competizioni. Buoni risultati sono arrivati dal settore Assoluto con un primo posto nei 300 metri e nella categoria Esordienti do ... ravennatoday.it Atletica 85 Faenza, tra conferme e crescita: brillano Bedeschi e MinardiFine settimana intenso per Atletica 85 Faenza, impegnata su più fronti tra gare su pista, lanci e attività giovanile. Un avvio di stagione outdoor che ... ravennanotizie.it Atletica. Ad Aidone grandi prestazioni per i giovani della Corri Serradifalco facebook Secondo voi che squadra tifa Nadia #Atletica #Inter #Battocletti x.com