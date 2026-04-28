Pil al palo e produttività sempre peggio | le stime del governo certificano il flop sulla crescita Nonostante il Pnrr

Il prodotto interno lordo si mantiene fermo e la produttività continua a calare, secondo le stime ufficiali del governo. Nonostante quasi 200 miliardi di fondi europei destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui 72 a fondo perduto, e alcune riforme promesse, i risultati sulla crescita economica rimangono insoddisfacenti. Questi fondi sono stati destinati a interventi e riforme che, finora, non hanno prodotto effetti significativi sull’economia italiana.

I quasi 200 miliardi (di cui 72 a fondo perduto) in arrivo dalla Ue per il Piano nazionale di ripresa e resilienza uniti alle riforme che avrebbero dovuto eliminare le zavorre responsabili di affossare la crescita italiana sono serviti a ben poco. A confermarlo non sono solo gli organismi internazionali che nelle ultime settimane hanno rivisto al ribasso le stime sul prodotto interno lordo della Penisola, ma lo stesso governo Meloni nel Documento di finanza pubblica ora all’esame delle commissioni parlamentari. Il tema, come sa bene l’inquilina di Palazzo Chigi, è ben più cruciale rispetto al dibattito tutto politico sul deficitpil rimasto sopra il 3%.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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