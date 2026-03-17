Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Prima Esposito tiene il Meldola nella scia dell’Edelweiss

Ecco i risultati delle partite dalla Promozione alla Seconda Categoria: il Civitella ha pareggiato in casa, mentre in Prima Categoria l’Edelweiss Jolly e il Meldola hanno vinto i loro derby. Esposito ha contribuito a mantenere il Meldola nella scia dell’Edelweiss. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui match o sui protagonisti.