Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Prima Esposito tiene il Meldola nella scia dell’Edelweiss
Ecco i risultati delle partite dalla Promozione alla Seconda Categoria: il Civitella ha pareggiato in casa, mentre in Prima Categoria l’Edelweiss Jolly e il Meldola hanno vinto i loro derby. Esposito ha contribuito a mantenere il Meldola nella scia dell’Edelweiss. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui match o sui protagonisti.
I risultati dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione pari in casa per il Civitella. In Prima Categoria Edelweiss Jolly e Meldola continuano il duello vincendo i rispettivi derby. In Seconda lo Sporting Predappio vince recupero e scontro diretto e sale al comando. Promozione (28ª giornata): Civitella-Roncofreddo 2-2 (autogol, Tshomi; Lessi, Zavatta rig.). Classifica: Misano 58; Savignanese 51; Cervia, Vis Novafeltria 48; Riccione 44; San Pietro in Vincoli 43; Bakia Cesenatico 42; Stella 41; Diegaro 38; Roncofreddo 31; Gambettola 29, Civitella 28; Reno 26; Bellariva, Classe 21; Bellaria, Bagnacavallo 20. Prima Categoria (24ª g.).... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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