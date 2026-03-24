tutti i marcatori dalla promozione alla seconda categoria in prima il collinello vola con gobbi doppietta e semeraro

I risultati dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione buon pari esterno del Civitella. In Prima Categoria invariate le distanze tra Edelweiss Jolly e Meldola nel gruppo G; in quello H continua la corsa del Collinello capolista. In Seconda pari a suon di gol nel derby del Bidente. Promozione (29ª giornata): Bellariva-Civitella 0-0. Classifica: Misano 58; Savignanese 54; Cervia 51; Vis Novafeltria 49; Riccione, San Pietro in Vincoli, Stella 44; Bakia Cesenatico 42; Diegaro 41; Roncofreddo 31; Civitella, Gambettola 29, Reno 26; Bellaria, Bagnacavallo 23; Bellariva 22; Classe 21. Prima Categoria (25ª g.). Girone G: Edelweiss Jolly-Fontanelice 0-0, Santa Sofia-Meldola 2-2 (Campacci, Biandronni; Agazzi, Ghetti rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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