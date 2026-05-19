Il Cyber Tyre Pirelli supera l’esame della Pagani Utopia

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una hypercar Utopia Roadster ha percorso più di 1.500 chilometri in Europa, attraversando un percorso che collega aziende di settori diversi. La vettura era equipaggiata con i pneumatici Cyber Tyre, una tecnologia sviluppata da Pirelli. Il viaggio ha coinvolto le aziende di Pirelli, Pagani Automobili e Bosch Engineering, che collaborano in ambito tecnologico e industriale. Durante il tragitto, sono stati monitorati vari aspetti della performance e della resistenza dei pneumatici.

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(Adnkronos) – E' stato un viaggio di oltre 1.500 chilometri in Europa, condotto su un asse industriale che connette Pirelli con Pagani Automobili e Bosch Engineering, quello compiuto da una hypercar Utopia Roadster equipaggiata di serie con la tecnologia Cyber Tyre. Il costruttore emiliano e il colosso tedesco sono d'altronde le aziende che per prime. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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