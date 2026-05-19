Il Cyber Tyre Pirelli supera l’esame della Pagani Utopia

Una hypercar Utopia Roadster ha percorso più di 1.500 chilometri in Europa, attraversando un percorso che collega aziende di settori diversi. La vettura era equipaggiata con i pneumatici Cyber Tyre, una tecnologia sviluppata da Pirelli. Il viaggio ha coinvolto le aziende di Pirelli, Pagani Automobili e Bosch Engineering, che collaborano in ambito tecnologico e industriale. Durante il tragitto, sono stati monitorati vari aspetti della performance e della resistenza dei pneumatici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – E' stato un viaggio di oltre 1.500 chilometri in Europa, condotto su un asse industriale che connette Pirelli con Pagani Automobili e Bosch Engineering, quello compiuto da una hypercar Utopia Roadster equipaggiata di serie con la tecnologia Cyber Tyre. Il costruttore emiliano e il colosso tedesco sono d'altronde le aziende che per prime. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pirelli accelera in Usa. Cyber Tyre in GeorgiaPirelli consolida i legami a lungo termine con gli Stati Uniti e avvia la produzione degli pneumatici connessi, dotati della tecnologia Cyber Tyre,... Pirelli acquista 30% Univrses, partnership per potenziare il Cyber Tyre(Adnkronos) – Pirelli e la società svedese Univrses hanno siglato un accordo che prevede l'integrazione nel sistema Pirelli Cyber Tyre di tecnologie... Pirelli produrrà i Cyber Tyre, gli pneumatici dotati di sensori al centro dello scontro con l'azionista Sinochem, negli Stati Uniti. Lo stabilimento in Georgia sarà dotato anche del processo manifatturiero più avanzato. x.com Pirelli Cyber Tyre: 1.500 km con la Pagani Utopia Roadster tra Italia e GermaniaPirelli Cyber Tyre: il viaggio di 1.500 km con Pagani Utopia Roadster che rivoluziona gli pneumatici intelligenti Un viaggio europeo per dimostrare il futuro della mobilità connessa Un itinerario di o ... msn.com Il Cyber Tyre Pirelli supera l'esame della Pagani UtopiaPer l'hypercar un viaggio di oltre 1500 km che ha coinvolto anche Bosch Engineering e ha confermato le possibilità della tecnologia in tema di controllo e sicurezza ... adnkronos.com