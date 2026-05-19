La squadra di Livorno ha conquistato la qualificazione alla semifinale dopo aver battuto Legnano, mentre si sono sollevate polemiche riguardo alle critiche rivolte dall'allenatore Turchetto alla gestione arbitrale. Nella fase successiva, l'infortunio di Gabrovsek potrebbe incidere sulla formazione e sulla strategia in vista della partita contro Vigevano. La discussione sulla direzione di gara ha attirato l'attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ora attendono di capire come questa situazione influenzerà l'esito della semifinale.

? Domande chiave Perché Turchetto ha criticato duramente la gestione degli arbitri?. Come influirà l'infortunio di Gabrovsek sulla semifinale contro Vigevano?. Quale ruolo ha avuto il pubblico del PalaMacchia nella vittoria?. Chi potrà sostituire i giocatori infortunati nel prossimo turno?.? In Breve Punteggio finale 85-75 per i biancoblù al PalaMacchia. Turchetto critica arbitri per decisioni penalizzanti nelle ultime 3 gare. Problemi fisici per Gabrovsek, Ebeling e Traini in vista di Vigevano. Savoldelli fornisce soluzioni decisive durante il match contro Legnano. La Pielle Livorno ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff battendo Legnano per 85-75 nella quinta gara della serie, grazie a una prestazione sostenuta dal calore del PalaMacchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pielle Livorno in semifinale: Legnano battuta e polemica Turchetto

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