Basket playoff serie B | Pielle Turchetto dopo il successo in gara-1 contro Legnano | Bravi e lucidi ma siamo solo all' inizio

Da livornotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo turno dei playoff di serie B di basket, la Pielle ha ottenuto una vittoria convincente contro Legnano con il punteggio di 76-59, portandosi così sull’1-0 nella serie. La squadra ha mostrato compattezza in difesa e determinazione in attacco, con Donzelli che ha segnato 13 punti, il suo massimo stagionale. Il coach ha commentato la partita sottolineando la lucidità dei suoi giocatori, ma ha avvertito che il percorso è ancora lungo.

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Una Pielle convincente batte con un netto 76-59 Legnano e si porta sull’1-0 nella serie. Una vittoria di squadra fatta di lotta e difesa, in cui ha brillato Donzelli che con 13 punti (season high per lui) è risultato il miglior realizzatore della gara. L’unica nota dolente nella bella serata.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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