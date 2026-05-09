Basket playoff serie B | Pielle Turchetto dopo il successo in gara-1 contro Legnano | Bravi e lucidi ma siamo solo all' inizio

Nel primo turno dei playoff di serie B di basket, la Pielle ha ottenuto una vittoria convincente contro Legnano con il punteggio di 76-59, portandosi così sull’1-0 nella serie. La squadra ha mostrato compattezza in difesa e determinazione in attacco, con Donzelli che ha segnato 13 punti, il suo massimo stagionale. Il coach ha commentato la partita sottolineando la lucidità dei suoi giocatori, ma ha avvertito che il percorso è ancora lungo.

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