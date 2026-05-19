Piazza Mercato Rispoli FDI | Il modello del Comune ha fallito Servono imprese sicurezza e presenza stabile dello Stato
Un episodio avvenuto la scorsa settimana, in cui un quindicenne è rimasto ferito, ha riacceso le polemiche sulla gestione di Piazza Mercato. Un esponente di un partito di maggioranza ha commentato che questa situazione rappresenta l’esito di un modello comunale ormai fallito, evidenziando la necessità di interventi mirati per rafforzare le imprese, garantire maggiore sicurezza e mantenere una presenza stabile delle forze dell’ordine nella zona. La discussione si concentra sulla mancanza di efficaci soluzioni per il controllo e la vivibilità dell’area.
Tempo di lettura: 2 minuti “Non è soltanto l’ultimo gravissimo episodio del quindicenne ferito la scorsa settimana a certificare il fallimento del modello adottato dal Comune di Napoli per Piazza Mercato. Quell’episodio rappresenta purtroppo l’ennesimo campanello d’allarme di una situazione di degrado e abbandono che da troppo tempo mortifica uno dei luoghi più importanti e simbolici della città”. Lo dichiara Luigi Rispoli, componente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente cittadino. “Negli ultimi anni – prosegue Rispoli – si è pensato di poter rilanciare l’area limitandosi a finanziare associazioni amiche per... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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