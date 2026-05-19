Piazza Mercato Rispoli FDI | Il modello del Comune ha fallito Servono imprese sicurezza e presenza stabile dello Stato

Un episodio avvenuto la scorsa settimana, in cui un quindicenne è rimasto ferito, ha riacceso le polemiche sulla gestione di Piazza Mercato. Un esponente di un partito di maggioranza ha commentato che questa situazione rappresenta l’esito di un modello comunale ormai fallito, evidenziando la necessità di interventi mirati per rafforzare le imprese, garantire maggiore sicurezza e mantenere una presenza stabile delle forze dell’ordine nella zona. La discussione si concentra sulla mancanza di efficaci soluzioni per il controllo e la vivibilità dell’area.

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