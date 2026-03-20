Sicurezza Rossella Falcone | Presenza dello Stato condizione essenziale per difendere territorio ed economia

Rossella Falcone afferma che la presenza dello Stato è fondamentale per proteggere il territorio e l’economia. In un intervento pubblico, ha sottolineato come la presenza dello Stato sia una condizione necessaria per garantire la sicurezza e difendere le risorse locali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico dedicato alla sicurezza e alla tutela del territorio.

Intervento in Consiglio regionale della consigliera Rossella Falcone“Ci sono territori che hanno imparato, sulla propria pelle, cosa significa quando lo Stato arretra, anche solo di pochi passi, nel presidio della legalità. E ci sono comunità che, proprio da quelle difficoltà, hanno saputo reagire con dignità e coraggio”. È quanto ha dichiarato la consigliera regionale Rossella Falcone intervenendo in Consiglio regionale durante la discussione sulla mozione relativa al rafforzamento degli organici della Polizia di Stato in Puglia.Nel frattempo, i recenti fatti di cronaca hanno riportato preoccupazione nella comunità di Vieste. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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