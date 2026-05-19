Piatti vede Sinner e Panatta e si emoziona | Adriano mi propose di costruire nuovi giocatori Poi è arrivato Jann e uno dei miei due sogni si è avverato

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente del settore sportivo ha condiviso la sua reazione dopo aver assistito a un incontro tra due tennisti e un ex campione. Ricorda quando un ex atleta gli propose di aiutare a formare nuovi giocatori e, successivamente, l’arrivo di un altro tennista ha realizzato uno dei suoi desideri. Nel messaggio scritto, ha espresso la sua emozione nel vedere i tre insieme e ha fatto riferimento a un momento di grande significato personale, senza entrare in dettagli specifici sulla natura dell’incontro.

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“Vedervi ieri insieme è stato per me particolarmente emozionante “. Comincia così il messaggio social di Riccardo Piatti, ex coach di Sinner per tantissimi anni, fino al 2022, per lo stesso Jannik Sinner e per Adriano Panatta dopo il successo a Roma del numero uno del mondo, 50 anni dopo quello di Panatta, ultimo italiano a vincere al Foro Italico. Piatti è uno dei coach tennistici italiani più rinomati e per ben otto anni ha allenato Sinner, fino al suo ingresso in top 10. Ed è senza dubbio tra le figure professionali che conosce meglio Sinner, ma anche Adriano Panatta. “Grazie ad Adriano ho iniziato a giocare a tennis e ad amare questo sport: nel 1984 Adriano, insieme ad Angelo Bartoni e a Tonino Rasicci, mi aveva proposto di lavorare per il settore tecnico per cercare e costruire nuovi giocatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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