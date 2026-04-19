Arisa si emoziona a Canzonissima | Pensavo di non essere degna dell'amore dei miei genitori Mi commuovono

Durante l’ultima puntata di Canzonissima su Rai1, l’artista si è lasciata andare a un momento di emozione mentre parlava dei suoi genitori. Ha affermato di aver pensato di non essere degna dell’amore dei propri genitori e si è commossa nel ricordare quel sentimento. La cantante, presente in trasmissione, ha condiviso questi pensieri con il pubblico, suscitando reazioni di commozione tra gli spettatori.

Arisa è una delle protagoniste di Canzonissima su Rai1 e nella puntata di sabato 18 aprile si è commossa parlando dei suoi genitori. La cantante parla del loro rapporto e di come oggi senta l'importanza di stargli accanto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Arisa incanta l'Ariston con Magica Favola

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