Dopo la vittoria in finale, il tennista ha dichiarato di sentirsi sempre emozionato quando vede il Presidente della Repubblica. Ha aggiunto di aver portato a termine un risultato importante e di averlo fatto anche grazie alla presenza del capo dello Stato. In una dichiarazione successiva, il giocatore ha riferito di trovarsi spesso in situazioni scomode quando ci sono figure istituzionali di alto livello, ma ha insistito sull’importanza di questi momenti. Ha anche rivolto un saluto a un ex campione, con cui ha condiviso un commento sul ritorno di una figura simbolica.

Più di Casper Ruud, l’ha messo in soggezione Sergio Mattarella. Sul palco allestito al centro del campo, al momento della premiazione, Jannik Sinner ha avvertito tutto il peso emotivo della vicinanza con il presidente della Repubblica, che stava per premiarlo: "Sono sempre molto emozionato quando c’è il signor Mattarella. In qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli". Momenti da brividi per lui. Meglio parlare di tennis, allora. "Adriano – dice, rivolgendosi a Panatta, vincitore 50 anni fa –abbiamo riportato questo trofeo importante a casa. Non posso dire di ricordarmi quando hai vinto, forse neanche i miei genitori si erano incontrati! È stato un giorno storico, la vittoria del doppio, per la prima volta nella storia, l’anno scorso Jas (Paolini, ndr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Mi emoziono sempre con Mattarella". E poi a Panatta: "Adriano, l'abbiamo riportato a casa"

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