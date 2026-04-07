Idrissa Gueye fermato con una patente falsa al confine con la Slovenia | denunciato dalla polizia

Durante un controllo di routine al confine con la Slovenia, la polizia ha fermato un'auto condotta da un giocatore di calcio. Dopo aver verificato i documenti, è stato accertato che la patente di guida in suo possesso era falsa. Il conducente è stato denunciato e la vettura è stata sottoposta a sequestro. L'episodio riguarda un atleta che gioca in un club di serie A.

La polizia ha scoperto che il giocatore dell'Udinese Gueye era alla guida della sua Audi con una patente contraffatta dopo un controllo di routine al confine con la Slovenia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la SloveniaIl ritorno in campo da protagonista nel secondo tempo nel bel pareggio contro il Como. Leggi anche: Fermato ancora alla guida con una patente falsa: denunciato 38enne Fermato con una patente falsa a un controllo: nei guai un giovane calciatore dell'UdineseTRIESTE. Nella giornata di oggi, 7 aprile, il calciatore 19enne dell'Udinese Idrissa Gueye è finito nei guai dopo essere stato trovato in possesso di una patente falsa di ritorno dalla Slovenia verso ... ildolomiti.it Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la SloveniaPrima del ritorno in campo contro il Como, il talento senegalese era stato costretto a farsi venire a prendere per tornare a Udine. Non è la prima volta che un episodio simile accade a un calciatore a ... msn.com