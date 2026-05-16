Durante una visita scolastica a Trieste, alcuni bambini della scuola primaria di Marostica sono stati coinvolti in un’attività che prevedeva di camminare scalzi e bendati lungo una simulazione della rotta balcanica dei migranti. L’iniziativa ha suscitato diverse reazioni, con alcune persone che l’hanno criticata come inappropriata, mentre altri l’hanno difesa come un modo per favorire la comprensione delle difficoltà affrontate dai migranti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui metodi adottati nelle attività educative per sensibilizzare i giovani su temi sociali.

È nata una polemica dopo la partecipazione di alcuni alunni di una scuola primaria di Marostica a iniziative di solidarietà dedicate ai migranti presenti a Trieste. I bambini, scalzi e bendati, hanno dovuto percorrere un percorso con piccoli ostacoli da superare, sassi sotto i piedi e acqua addosso, per provare a immaginare cosa significhi attraversare la rotta balcanica senza essere scoperti. Bimbi scalzi e bendati per l'iniziativa di solidarietà La polemica politica L'interrogazione a Valditara Il commento del centrosinistra Bimbi scalzi e bendati per l’iniziativa di solidarietà Due classi quinte della scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica, nel Vicentino, sono partite in viaggio d’istruzione a Trieste per distribuire pasti caldi e calzini ai migranti arrivati dopo giorni o settimane di cammino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbi scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti, polemica sulla scuola in visita a Trieste

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