Una serra di marijuana in casa | sequestrate piante droga e contanti Un uomo in arresto

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della stazione di Mezzano sono intervenuti in un’abitazione ad Alfonsine, dove hanno sequestrato diverse piante di marijuana, quantità di droga e denaro contante. Durante l’operazione è stato arrestato un uomo di 48 anni, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della stazione di Mezzano sono intervenuti in un'abitazione ad Alfonsine, dove hanno arrestato un uomo italiano di 48 anni con l’accusa di coltivazione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'intervento dei militari è stato reso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Serra di marijuana nel capannone: sequestrate 12mila pianteLODI VECCHIO (Lodi) Un capannone anonimo, in una zona apparentemente tranquilla della campagna lodigiana, nascondeva in realtà una fabbrica della...

Mezzo chilo di marijuana e una serra artigianale in casa: arrestato un uomo ad AmenoAveva allestito una vera e propria serra artigianale tra le mura di casa, completa di pannelli isolanti e sistemi di aerazione per coltivare...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Piantagione di marijuana in una villa a due piani e furto di energia, arrestato un uomo a Ficarazzi; Casa popolare trasformata in serra di marijuana; Serra di marijuana in casa: sequestrati quasi 100 ad Ameno; Trasforma la casa in una serra con 95 vasi di marijuana, arrestato dai carabinieri ad Ameno.

Alfonsine, erba di casa sua: una serra professionale per la marijuana, 48enne arrestatoI Carabinieri della Stazione di Mezzano sono intervenuti presso un’abitazione ad Alfonsine e hanno arrestato un 48enne italiano, con l’accusa di ... corriereromagna.it

Tradito dal forte odore di marijuana: i Carabinieri scoprono una serra professionale indoorSequestrati oltre 8 kg di marijuana, 69 piante in crescita e contanti; il Giudice dispone la custodia cautelare in carcere ... ravenna24ore.it

In casa una serra con 120 piante di cannabis: arrestata una donna – I dettagli dell’operazione Le indagini portate avanti dalla squadra mobile di Cagliari nel territorio di Pula - facebook.com facebook