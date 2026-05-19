Piano Casa | +35% di volumetria con la SCIA per l’edilizia convenzionata

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Piano Casa prevede un aumento del 35% della volumetria prevista per gli interventi edilizi, applicabile tramite la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in casi di edilizia convenzionata. Per ottenere questo incremento, non è necessario modificare la superficie originale degli immobili. Tuttavia, sono stabiliti limiti di reddito ISEE, oltre i quali il contratto potrebbe essere annullato. Le modalità di accesso e i requisiti specifici sono stati chiariti nelle recenti disposizioni normative.

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? Domande chiave Come si ottiene il bonus del 35% senza pesare sulla superficie?. Quali sono i limiti ISEE per non far annullare il contratto?. Chi può beneficiare dei prezzi calmierati e della riduzione notarile?. Perché il canone d'affitto può trasformarsi in valore di mercato?.? In Breve Almeno 70% della superficie totale deve essere destinata all'edilizia convenzionata.. Prezzi calmierati fissati con parametri OMI con ribasso minimo del 33%.. Vincolo di destinazione all'edilizia convenzionata della durata di almeno 30 anni.. Riduzione del 50% sugli onorari notarili per compravendite o locazioni connesse..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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