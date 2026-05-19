Piano Casa | +35% di volumetria con la SCIA per l’edilizia convenzionata

Il Piano Casa prevede un aumento del 35% della volumetria prevista per gli interventi edilizi, applicabile tramite la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in casi di edilizia convenzionata. Per ottenere questo incremento, non è necessario modificare la superficie originale degli immobili. Tuttavia, sono stabiliti limiti di reddito ISEE, oltre i quali il contratto potrebbe essere annullato. Le modalità di accesso e i requisiti specifici sono stati chiariti nelle recenti disposizioni normative.

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