Piano casa come funziona il bonus volumetria per l'edilizia convenzionata e a chi è rivolto
Con l'entrata in vigore del Piano casa, è stato introdotto un bonus volumetrico che permette ai privati di aumentare la capacità edificatoria fino al 35% quando costruiscono alloggi a canone calmierato. Questa misura riguarda specificamente l’edilizia convenzionata e si rivolge a coloro che intendono sviluppare progetti residenziali con questa finalità. Non sono previste altre categorie di destinatari, e il bonus si applica esclusivamente in presenza di determinati requisiti stabiliti dalla normativa.
Con l'entrata in vigore del Piano casa, viene introdotto un bonus volumetrico fino al 35% per i privati che realizzano alloggi a canone calmierato. Una misura che punterebbe a stimolare la rigenerazione urbana e a rispondere all'emergenza abitativa della fascia sociale media. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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