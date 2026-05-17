Piano casa come funziona il bonus volumetria per l'edilizia convenzionata e a chi è rivolto

Con l'entrata in vigore del Piano casa, è stato introdotto un bonus volumetrico che permette ai privati di aumentare la capacità edificatoria fino al 35% quando costruiscono alloggi a canone calmierato. Questa misura riguarda specificamente l’edilizia convenzionata e si rivolge a coloro che intendono sviluppare progetti residenziali con questa finalità. Non sono previste altre categorie di destinatari, e il bonus si applica esclusivamente in presenza di determinati requisiti stabiliti dalla normativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui