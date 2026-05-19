Piani fantasma e norme dimenticate La mappa dei disagi per una persona disabile a Roma
A Roma, molte persone con disabilità affrontano ostacoli legati a piani non realizzati o norme obsolete che rendono difficile muoversi e accedere ai servizi. La città presenta zone con infrastrutture incomplete o mal mantenute, mentre alcune leggi regionali o comunali non sono mai state aggiornate o applicate correttamente. Questa situazione si traduce in disagi quotidiani per chi ha bisogno di supporti specifici, creando una realtà in cui l'accessibilità rimane un problema ancora irrisolto e poco affrontato nell’agenda amministrativa.
“La struttura di una città è lo specchio della società. L’accessibilità non è solo una questione pratica, ma prima di tutto culturale”. Ad affermarlo è Luca, 25enne campano con una disabilità motoria che si è trasferito a Roma per studiare e che, da sempre, è attivo nella promozione e nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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