Piani fantasma e norme dimenticate La mappa dei disagi per una persona disabile a Roma

A Roma, molte persone con disabilità affrontano ostacoli legati a piani non realizzati o norme obsolete che rendono difficile muoversi e accedere ai servizi. La città presenta zone con infrastrutture incomplete o mal mantenute, mentre alcune leggi regionali o comunali non sono mai state aggiornate o applicate correttamente. Questa situazione si traduce in disagi quotidiani per chi ha bisogno di supporti specifici, creando una realtà in cui l'accessibilità rimane un problema ancora irrisolto e poco affrontato nell’agenda amministrativa.

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