Doppia sospensione idrica a Salerno | la mappa dei disagi

A Salerno, i residenti di alcune zone dovranno fare i conti con una doppia sospensione dell'acqua prevista per mercoledì 22 aprile. A causa di lavori di manutenzione in Via Gelso, vicino al civico 9, l’erogazione sarà interrotta dalle 15 alle 18. La sospensione riguarderà anche diverse altre strade nelle vicinanze, creando disagi per i cittadini in questa fascia oraria.

Disagi in vista per i salernitani: a causa dei lavori per la manutenzione in Via Gelso all'altezza civico n° 9, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 15 alle ore 18 di mercoledì 22 aprile, in diverse strade.Ecco la mappa dei disagi:Via GelsoLargo Andrea SinnoVia Michele IannicelliPiazzetta.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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