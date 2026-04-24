In Maremma, si torna a parlare di caporalato, un fenomeno che coinvolge il sfruttamento dei braccianti agricoli. Quattro persone sono state raggiunte da un'inchiesta giudiziaria e sono indagate per presunte attività illegali legate alla gestione del lavoro in campagna. La questione riguarda pratiche di costrizione e approfittamento dei lavoratori, che si svolgono in un’area già tristemente nota per questo problema.

GROSSETO Ancora la Maremma che fa rima con il caporalato, una delle piaghe del lavoro più tremende che possano esistere. I carabinieri di Orbetello, insieme ai colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto hanno notificato tre misure cautelari, a due stranieri e un italiano, un obbligo di firma e un’interdizione dell’attività imprenditoriale: sono indagati, insieme ad un quarto straniero, di caporalato. E’ stato il Gip del Tribunale di Grosseto, dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura, dopo alcune dichiarazioni rese nel 2025 da un giovane straniero, allora ancora minorenne. Il ragazzino aveva raccontato di aver lavorato...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piaga del caporalato: "Sfruttavano i braccianti". Quattro gli indagati

Notizie correlate

Lotta alla piaga del caporalato. Braccianti stranieri sfruttati e pagati 5 euro all’ora: un arrestoSi occupava direttamente del loro arrivo in Italia dal Pakistan oppure li ‘arruolava’ sul territorio per poi, approfittando del loro stato di...

Campobasso, assolti per caporalato titolari azienda della strage di braccianti del 2018Assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” per tre imputati legati a un’azienda agricola di Campomarino, provincia di Campobasso,...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: La piaga del caporalato: Sfruttavano i braccianti. Quattro gli indagati.

La piaga del caporalato: Sfruttavano i braccianti. Quattro gli indagatiGROSSETOAncora la Maremma che fa rima con il caporalato, una delle piaghe del lavoro più tremende che possano esistere. I carabinieri di Orbetello, insieme ai colleghi del nucleo Ispettorato del ... lanazione.it

La piaga del caporalato in Maremma e in Toscana: il Pd porta in Regione la voce di 1.200 lavoratoriIl Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha presentato oggi ufficialmente alla stampa una proposta di risoluzione mirata alla prevenzione e al contrasto del caporalato e dello sfruttam ... corrieredimaremma.it