I pensionati che guardano un cantiere, e magari commentano pure la bontà dei lavori in corso. Fanno parte dell’immaginario collettivo, tanto che esiste una parola specifica per indicarli: sono gli umarell, termine che deriva dal dialetto emiliano. Una categoria che ora il Comune di Torino è pronto ad arruolare ufficialmente. Una sperimentazione, quella comunale, che rientra nel campo della “cittadinanza attiva”, ossia persone che si sono ormai ritirate dal lavoro e diventano una preziosa risorsa per la collettività. La delibera approvata a larga maggioranza dalla giunta comunale di Torino punta a costituire un gruppo di vere e proprie sentinelle dei cantieri.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, gli "umarell" saranno reclutati per controllare i cantieri

Il Comune di Torino arruola gli umarell per controllare l'andamento dei cantieri del PnrrLa classica schiera di interessati pensionati affacciata sul cantiere scatena tenerezza ma anche ironie.

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Temi più discussi: A che punto sono i lavori?, a Torino gli umarell saranno utilizzati per monitorare i cantieri; Torino pensa agli umarell per monitorare i cantieri; La riscossa degli umarell: il Comune li arruola per sorvegliare cantieri e lavori in corso; Torino arruola gli umarell: gli anziani visiteranno i cantieri per monitorare i lavori.

«A che punto sono i lavori?», a Torino gli umarell saranno utilizzati per monitorare i cantieriL’iniziativa di volontariato civico è proposta dal capogruppo di Moderati Simone Fissolo: «Coinvolgiamo i pensionati con un bagaglio di conoscenze e competenze tecniche» ... torino.corriere.it

Il Comune di Torino arruola gli umarell per controllare l'andamento dei cantieri del PnrrPer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare ... torinotoday.it

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