Stai male e sei medico gettonista? Vieni a lavorare | è polemica su TikTok contro la primaria Solange Fugger – Il video

Una recente polemica si è sollevata su TikTok riguardo a una affermazione di una primaria, che invitava i medici gettonisti a lavorare solo se sentivano responsabilità, altrimenti potevano andarsene. La frase ha suscitato reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno commentato negativamente. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla questione del ruolo dei medici a contratto in ambito sanitario.

«Gettonisti, se non sentite questo senso di responsabilità, potete pure ritirarvi. Grazie». Comincia così il montaggio del dissing su TikTok che vede il dottor Francesco Caruso scagliarsi contro la dottoressa Solange Fugger, la primaria più giovane d’Italia, in risposta a un suo video di accuse nei confronti dei medici gettonisti, ovvero i medici che lavorano in libera professione negli ospedali. Il video-protesta su TikTok della primaria più giovane d’Italia. Si chiama Solange Fugger ed è la primaria più giovane d’Italia in un pronto soccorso di Roma ovest, ma non solo: è anche una delle influencer più seguite in ambito sanitario sui social. Il suo profilo su TikTok, attivo dal 2025, Saluto Minerva, conta più di 700.🔗 Leggi su Open.online

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Il caso Minerva Salute, la dottoressa Fugger e il video sui gettonisti: Influenza? Tachipirina e lavoriMinerva Salute, al secolo Solange Fugger, è un medico urgentista. Negli ultimi anni ha accumulato migliaia di follower sui social, parlando della sua professione e facendo divulgazione su temi medici. fanpage.it