Il Gruppo Il Sole 24 Ore al Festival dell’Economia di Trento

Durante la XXI edizione del Festival dell’Economia a Trento, il Gruppo Il Sole 24 ORE parteciperà con un ampio spazio dedicato alla produzione di contenuti informativi. La partecipazione prevede la copertura di eventi, interventi e interventi di settore, con l’obiettivo di fornire aggiornamenti puntuali e approfondimenti sui temi trattati. La presenza del gruppo si concentrerà sulla diffusione di notizie e analisi attraverso diverse piattaforme, con un focus particolare sulla copertura giornalistica dell’evento.

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Per la XXI edizione del Festival dell’Economia di Trento, il Gruppo Il Sole 24 ORE metterà in campo, da un lato, tutta la propria capacità di produzione informativa per raccontare le giornate della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale, interviste esclusive, approfondimenti e speciali attraverso tutti i mezzi e canali della sua piattaforma multimediale, e, dall’altro, un ricco palinsesto di iniziative e appuntamenti organizzati nel Festival, nel Fuori Festival e negli Incontri con gli Autori per informare, intrattenere e coinvolgere il ‘popolo dello scoiattolo’ durante le cinque giornate di Trento. Cuore pulsante di tutta... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Gruppo Il Sole 24 Ore al Festival dell’Economia di Trento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Radio 24 sarà grande protagonista al Festival dellEconomia di Trento, edizione 2026 Sullo stesso argomento Festival dell’economia di Trento. Il futuro dei giovani tra mercato e poteridi Andrea Telara MILANO Oltre 300 eventi, più di 700 relatori, 16 ministri già confermati e ben 4 premi Nobel. Trento, il Festival dell’Economia sfida i giganti tech e i nuovi mercati? Punti chiave Come influenzeranno i colossi tech le regole del mercato globale? Quali strategie userà l'Italia per conquistare i mercati emergenti?... Mancano ormai sempre meno giorni all'apertura dell'edizione 2026 del Festival dell'Economia di Trento. Panel con protagonisti Maria Carmela Colaiacovo, presidente del Gruppo Il Sole 24 Ore, Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il x.com Il Gruppo Il Sole 24 Ore al Festival dell’economia di TrentoPer la XXI edizione del Festival dell’Economia di Trento, il Gruppo Il Sole 24 ORE metterà in campo, da un lato, tutta la propria capacità di produzione informativa per ... msn.com FESTIVAL DELL'ECONOMIAIl Festival dell’Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del ... 9colonne.it