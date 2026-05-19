Pesaro il nuovo Museo della Motocicletta | via ai lavori nel 2027
A Pesaro sono stati annunciati i lavori per la realizzazione del nuovo Museo della Motocicletta, con inizio previsto nel 2027. La collezione Asi-Morbidelli sarà coinvolta nel trasferimento di alcuni pezzi storici, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli sui primi spostamenti. Il progetto, che ha un budget complessivo di 3,7 milioni di euro, prevede una suddivisione delle risorse tra diverse fasi e interventi, ma le specifiche modalità di distribuzione non sono state ancora pubblicate.
? Domande chiave Quali pezzi storici della collezione Asi-Morbidelli verranno spostati per primi?. Come verranno suddivisi i 3,7 milioni di euro per il progetto?. Perché i lavori inizieranno solo dal tetto e dal piano terra?. Cosa permetterà di integrare le biciclette nel percorso delle motociclette?.? In Breve Investimento di 3,7 milioni tra fondi ministeriali da 2 milioni e 1,7 milioni comunali.. Progetto esecutivo entro fine 2026 per avviare cantieri nell'ex Tribunale di via San Francesco.. Trasferimento iniziale di 71 motociclette della collezione Asi-Morbidelli dal Museo Benelli.. Integrazione prevista tra percorso motociclistico e spazi dedicati alla mobilità su bicicletta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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