Pesaro il nuovo Museo della Motocicletta | via ai lavori nel 2027

A Pesaro sono stati annunciati i lavori per la realizzazione del nuovo Museo della Motocicletta, con inizio previsto nel 2027. La collezione Asi-Morbidelli sarà coinvolta nel trasferimento di alcuni pezzi storici, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli sui primi spostamenti. Il progetto, che ha un budget complessivo di 3,7 milioni di euro, prevede una suddivisione delle risorse tra diverse fasi e interventi, ma le specifiche modalità di distribuzione non sono state ancora pubblicate.

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