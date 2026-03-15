Vangi a Pesaro | il nuovo museo apre nel 2027

A Pesaro, un nuovo museo dedicato allo scultore Giuliano Vangi aprirà nel 2027. L’iniziativa mira a creare un punto di riferimento internazionale, sfruttando il patrimonio lasciato dall’artista. L’opera prevede la realizzazione di strutture e spazi espositivi destinati a ospitare le sue creazioni e a promuovere la cultura artistica nella città.

Un ambizioso progetto culturale sta prendendo forma a Pesaro, con l’obiettivo di trasformare il lascito dello scultore Giuliano Vangi in un polo internazionale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessore alla Cultura Daniele Vimini, ha fissato l’inaugurazione del nuovo museo per il 2027, spostando le opere dalla storica sede della Pescheria allo spazio espositivo al piano terra di Palazzo Mazzolari Mosca. Questa iniziativa non si limita alla città: il piano include collaborazioni strategiche con istituzioni in Giappone, Svizzera e Corea, oltre a legami con la città natale dell’artista, Barberino del Mugello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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