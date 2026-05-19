Il sindaco ha annunciato che i lavori per il nuovo Museo nazionale della Motocicletta inizieranno nella primavera del 2027. La struttura sarà allestita negli spazi dell’ex Tribunale di via San Francesco. La data di avvio delle opere è stata comunicata di recente, segnando un passaggio importante nel progetto di riqualificazione dell’area. Attualmente, si stanno definendo gli aspetti logistici e organizzativi legati alla realizzazione del museo. La struttura si inserisce in un più ampio intervento di recupero dell’edificio storico.

di Alice Muri Primavera 2027. E’ questa la data ufficializzata dal sindaco Andrea Biancani per l’inizio dei lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo Museo nazionale della Motocicletta, che nascerà negli spazi dell’ex Tribunale di via San Francesco. Era il 2021, quando l’allora sindaco di Pesaro Matteo Ricci, annunciò il progetto del nuovo museo dedicato alle due ruote in città, proprio nel cuore del centro storico. Ora, dopo 5 anni da quell’annuncio ed oltre un decennio dall’inizio dei primi lavori di ristrutturazione dello stabile dell’ex Tribunale, poi interrotti, qualcosa sembra muoversi: "Qualche settimana fa – dice il sindaco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Museo della moto: ma quando?: "A primavera 2027 il via ai lavori". All’ex tribunale qualcosa si muove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, qualcosa si muove: La Russa riceve i genitori e gli ispettori arrivano in tribunale. E il Pd va ai pazziSulla tormentata e controversa vicenda che ha travolto la famiglia nel bosco in un vortice di relazioni e valutazioni, burocrazia e tribunali,...

Ex Fardeco-Chemitrust. L’asta è andata deserta ma qualcosa si muoveIl destino dell’area ex Fardeco-Chemitrust di via Borsa, nel cuore del rione Villaggio San Biagio, rimane ufficialmente in sospeso.

ASI MotoShow 2026: il museo della moto in movimento torna a Varano de’ Melegari dall’8 al 10 maggio. asifed.it/2026/05/05/asi… x.com

Museo della moto: ma quando?: A primavera 2027 il via ai lavori. All’ex tribunale qualcosa si muoveTempi biblici dopo gli annunci di Ricci, ma Biancani pensa positivo: Approvato il progetto scientifico sull’allestimento ... ilrestodelcarlino.it

Prima raccomandazione/ richiesta per moto reddit

Cercasi Museo della moto. Ci sono i soldi, manca il restoChiude l’associazione Terra di piloti e motori. La Regione non la finanzia più. Prima offriva 30mila euro l’anno, dal 2023 la quota è scesa a zero. Il presidente dell’associazione Alberto Paccapelo ... ilrestodelcarlino.it