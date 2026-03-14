Meta sta considerando un piano di ristrutturazione che potrebbe comportare il licenziamento di fino al 20% dei dipendenti, secondo alcune fonti. La società ha però smentito ufficialmente questa possibilità. La decisione si inserisce nel focus dell’azienda sull’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato i dettagli dell’eventuale taglio di personale.

Meta starebbe valutando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe portare al licenziamento di fino al 20% della forza lavoro, se non oltre. Lo scrive Reuters, citando tre fonti a conoscenza dei progetti, precisando però che si tratta di ipotesi ancora in discussione. Il possibile piano sarebbe strettamente legato alla strategia di Marc Zuckerberg di accelerare gli investimenti nell’ intelligenza artificiale, una scelta che da un lato richiede ingenti risorse per nuove infrastrutture e dall’altro promette di rendere più efficienti molte attività aziendali grazie all’automazione. Un portavoce di Meta ha però ridimensionato le indiscrezioni: «Si tratta di speculazioni su approcci teorici », ha dichiarato a Reuters. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mark Zuckerberg punta sull’AI e valuta nuovi tagli: a rischio fino al 20% dei dipendenti Meta, ma l’azienda smentisce

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