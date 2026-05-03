A Macerata si discute di un nuovo programma legato alla sanità e ai tagli di spesa, con un risparmio di circa 350 mila euro che avrebbe permesso di eliminare un assessorato. Le risorse precedentemente destinate all’ospedale di Macerata sono state trasferite a Civitanova. Queste decisioni sono al centro di un dibattito pubblico sulla gestione delle risorse sanitarie nella zona.

? Cosa scoprirai Come verrebbero utilizzati i 350 mila euro risparmiando un assessorato?. Perché le risorse dell'ospedale di Macerata sono state spostate a Civitanova?. Chi comporrà il nuovo servizio di sicurezza urbana con ex forze dell'ordine?. Come verranno assistiti i cittadini sopra i 65 anni non autosufficienti?.? In Breve Eliminazione nono assessorato permetterebbe di recuperare 350 mila euro per la comunità.. Giulia Pirillo segnala che il 32% degli over 65 è non autosufficiente.. Il servizio di sicurezza urbana coinvolgerebbe associazioni di ex appartenenti alle forze dell'ordine.. Rosalba Catarini propone gestione pubblica dei rifiuti per la scadenza Cosmari nel 2029.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ripa a Macerata: sanità e tagli ai costi per il nuovo programma

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