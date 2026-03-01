Evento su lavoro e formazione L’assessore | Un’occasione per trovare nuove opportunità

Venerdì 6 marzo alle 17 si terrà un evento intitolato “Lavoro e formazione: una realtà a portata di tutti”. L’assessore comunale con competenza in materia di lavoro, Sabrina Flotta, invita la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa dedicata a giovani e persone in cerca di occupazione, con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità nel settore lavorativo e formativo.

Un incontro per il lavoro, per i giovani e per chi è in cerca di occupazione. L’assessore comunale con competenza in materia di lavoro, Sabrina Flotta, invita la cittadinanza all’evento intitolato “ Lavoro e formazione: una realtà a portata di tutti” che si terrà venerdì 6 marzo alle 17.30 nella Sala Giulia Civitico in Via Verdi. "Trovare lavoro è determinante non solo dal punto di vista economico – spiega Sabina Flotta –, ma anche dal punto di vista della dignità personale e siamo convinti che il percorso dovrebbe essere maggiormente semplificato, meno complesso, con l’eliminazione di quegli ostacoli che caratterizzano un mercato molto selettivo, con offerte a breve termine e basse paghe, con carenza di competenze specifiche, inesperienza e una forte concorrenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

