Personal branding per agenti immobiliari | nuovo appuntamento formativo con Confcommercio
Un nuovo incontro formativo si svolge nel percorso promosso da Fimaa Confcommercio Caserta, dedicato al personal branding degli agenti immobiliari. Il focus dell’appuntamento è sull’importanza di sviluppare una presenza professionale efficace nel settore immobiliare attraverso strategie di comunicazione e immagine. L’iniziativa segue le precedenti sessioni di formazione organizzate dall’associazione e si rivolge a professionisti che desiderano migliorare la propria visibilità e differenziarsi nel mercato locale. La partecipazione è rivolta agli agenti immobiliari interessati a approfondire queste tematiche.
Prosegue il percorso di formazione promosso da Fimaa Confcommercio Caserta con un nuovo appuntamento dedicato al personal branding degli agenti immobiliari. L’incontro si terrà giovedì 21 maggio alle ore 9:30 presso la sede di Confcommercio Caserta in via Renella.Il tema scelto per questa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Personal Branding vs. Lead Generation | Why Local Fame Beats Lead Generation Every Single Time
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