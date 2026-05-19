Personal branding per agenti immobiliari | nuovo appuntamento formativo con Confcommercio

Un nuovo incontro formativo si svolge nel percorso promosso da Fimaa Confcommercio Caserta, dedicato al personal branding degli agenti immobiliari. Il focus dell’appuntamento è sull’importanza di sviluppare una presenza professionale efficace nel settore immobiliare attraverso strategie di comunicazione e immagine. L’iniziativa segue le precedenti sessioni di formazione organizzate dall’associazione e si rivolge a professionisti che desiderano migliorare la propria visibilità e differenziarsi nel mercato locale. La partecipazione è rivolta agli agenti immobiliari interessati a approfondire queste tematiche.

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