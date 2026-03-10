Social media marketing per agenti immobiliari terzo appuntamento con la formazione di Fimaa

Fimaa Confcommercio Caserta organizza il terzo incontro del suo percorso formativo dedicato al social media marketing rivolto agli agenti immobiliari. L'evento si concentra su strategie pratiche e strumenti digitali utili per migliorare la promozione delle proprietà e aumentare la visibilità online. La giornata è rivolta a professionisti del settore che desiderano approfondire le tecniche di comunicazione sui social media.

Fimaa Confcommercio Caserta dedica la terza tappa del suo percorso formativo al social media marketing per agenti immobiliari. L'appuntamento è per giovedì 12 marzo a partire dalle 9,30 nella sede di via Renella. "Visibilità senza sforzo - Come usare i social per farti trovare, riconoscere e scegliere", questo il titolo della sessione tenuta da Marco Casciola, business coach immobiliare, e incentrata su strategie, format e metodo per costruire una presenza digitale che lavora per te. Dal piano editoriale ai contenuti: tutto ciò che serve a un agente per diventare il punto di riferimento on line della propria zona. In apertura i saluti istituzionali di Salvatore Aiezza, Presidente Fimaa Caserta, Vincenzo De Falco, vice Presidente nazionale Fimaa e Presidente Fimaa Campania.