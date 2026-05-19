Messina crescere nelle periferie fragili | quasi 3mila minori tra povertà educativa e rischio esclusione

A Messina, circa tremila minori vivono in quartieri segnati da povertà educativa e presenza di rischi di esclusione sociale. Questi bambini spesso crescono in zone dove mancano spazi dedicati all’educazione, servizi e opportunità di aggregazione. La presenza di quartieri periferici fragili si riflette in condizioni di vita difficili, con pochi strumenti per lo sviluppo e l’inclusione. Molti di loro osservano il mare dello Stretto dalle finestre di case situate in contesti dove l’offerta di risorse è limitata.

Ci sono bambini che crescono guardando il mare dello Stretto dalle finestre di quartieri dove spesso mancano spazi educativi, servizi, occasioni. Bambini che abitano città bellissime e fragili insieme. E che rischiano di imparare troppo presto che il luogo in cui nasci può decidere quasi tutto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione socialeL’equità è la linea di partenza per garantire prospettive di crescita a tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese.

UNICEF/Povertà: necessario investire ancora sul lavoro sulla povertà educativa Nicola Graziano Presidente dell’UNICEF Italia oggi, al convegno Istat “Misurare la povertà educativa.

Giovani e periferie: Rossi-Doria (Con i bambini), unire investimenti dello Stato che devono crescere e risorse e azioni improntate alla sussidiarietàL’Osservatorio promosso da Con i bambini insieme a Openpolis evidenzia come nelle periferie italiane i giovani continuino a scontare inaccettabili disparità nell’accesso a servizi educativi, ... agensir.it

Giovani e periferie. Con i bambini e Openpolis: Ridurre i divari educativi e sociali che segnano la crescita degli adolescenti nelle città italianeCome vivono gli adolescenti nelle periferie delle città italiane? Che differenza c’è, in termini di opportunità sociali, economiche ed educative, tra crescere nel centro di una città o nella sua ... agensir.it