Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in località La Polverosa, nel comune di Orbetello. L’incidente è stato causato dalla perdita di controllo dell’auto, che si è schiantata contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

ORBETELLO – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi (9 aprile) in località La Polverosa, nel comune di Orbetello, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un violento schianto che ha coinvolto un’unica autovettura. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato alle 17,30 circa mettendo in moto una imponente macchina dei soccorsi in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Nonostante la rapidità dell’intervento, che ha visto l’invio sul posto dell’ambulanza della Misericordia di Albinia e l’attivazione dell’ elisoccorso Pegaso 2 fatto decollare dalla base di Grosseto, per il settantunenne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perde il controllo dell’auto e si schianta: muore a 71 anni

Muore a 35 anni, Marianna perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muroMarsciano (Perugia), 3 aprile 2026 – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì a Papiano, una frazione del...

Perde il controllo dell’auto e si schianta: muore 40enne a SansepolcroSANSEPOLCRO – Una mattinata di sangue sulle strade della Valtiberina, dove un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 40 anni.

Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto e si schianta nella rotatoria: 55enne soccorsa e trasferita all'ospedale; Sanremo, perde il controllo dell’auto e si schianta in piazza Battisti; Mattarello, perde il controllo dell’auto e abbatte una fila di paletti: nessun ferito; Sanremo, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: illeso il conducente.

Conducente perde il controllo dell'auto al rondò e si ribalta in mezzo alla stradaTraffico congestionato in tangenziale poco dopo le 17 in prossimità della rotonda sulla Castelleonese a causa del ribaltamento di ... cremonaoggi.it

Perde il controllo del camion nella galleria Monte Cognolo. Danni al tunnel e traffico in tiltFortunatamente l’autotrasportatore non ha riportato ferite gravi. I tecnici hanno lavorato senza sosta per ripristinare la struttura. ilgiorno.it

Torino, ancora un morto per incidente stradale: motociclista perde la vita in via Sansovino. Sette vittime in cinque giorni x.com

Un buon Tomas Machac impensierisce Jannik Sinner nel secondo set, ma perde concretezza nel terzo. L’altoatesino deve rinunciare alla striscia di parziali vinti consecutivamente nei Masters 1000 (37) ma è ai quarti di finale di Monte-Carlo in virtù del 6-1 6-7 - facebook.com facebook