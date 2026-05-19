L’attacco di Modena ha suscitato una discussione tra i rappresentanti europei a Strasburgo, dove si svolgono quotidianamente incontri tra i membri delle istituzioni. Mentre i parlamentari seguono le sedute tra traduzioni e scambi di documenti, il caso si è inserito nel dibattito ufficiale dei Ventisette. La questione ha catturato l’attenzione delle delegazioni, portando all’attenzione delle istituzioni europee le conseguenze di quanto accaduto.

Oggi l’Europa sarà costretta ad ascoltare. Nell’emiciclo di Strasburgo, tra il brusio delle traduzioni simultanee, dossier che scorrono di mano in mano e riunioni lampo tra delegazioni, il caso Modena irrompe al centro del confronto politico dei Ventisette. Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, affida al Secolo la linea dei conservatori: “ L’Ue non può voltarsi dall’altra parte e non può avere la memoria corta”. La tragedia di Modena è una tragedia europea. A spingere perché il tema arrivasse nell’emiciclo è stato il gruppo Ecr, che ieri ha chiesto un dibattito su “ L’attacco contro i cittadini a Modena: proteggere gli spazi pubblici e prevenire la violenza nell’Ue”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Perché l’attacco di Modena è una tragedia europea. Da Strasburgo parla Carlo Fidanza

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